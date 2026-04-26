Crisi energetica | l’errore dei fossili che mette in ginocchio l’Europa

Da ameve.eu 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La crisi energetica in Europa si approfondisce a causa di ritardi nella transizione verso fonti rinnovabili. Fatih Birol, direttore dell’Agenzia Internazionale dell’Energia, ha evidenziato come le vulnerabilità del continente siano legate a problemi strutturali nel settore delle energie fossili. La dipendenza da queste fonti tradizionali sta mettendo sotto pressione i sistemi energetici europei, accentuando le difficoltà di approvvigionamento e i rischi legati alla sicurezza energetica.

?? Cosa sapere Fatih Birol segnala vulnerabilità europea per ritardi strutturali nella transizione verso fonti rinnovabili. La dipendenza dai combustibili fossili espone l'economia globale ai ricatti geopolitici e ai mercati. Birol dichiara che il mondo affronta la crisi energetica più rilevante di sempre, evidenziando come l'attuale instabilità derivi da decenni di ritardi strutturali nella transizione verso le fonti. Le recenti analisi dell'Agenzia Internazionale dell'Energia delineano un .🔗 Leggi su Ameve.eu

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