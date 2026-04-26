Crisi energetica | l’errore dei fossili che mette in ginocchio l’Europa

La crisi energetica in Europa si approfondisce a causa di ritardi nella transizione verso fonti rinnovabili. Fatih Birol, direttore dell’Agenzia Internazionale dell’Energia, ha evidenziato come le vulnerabilità del continente siano legate a problemi strutturali nel settore delle energie fossili. La dipendenza da queste fonti tradizionali sta mettendo sotto pressione i sistemi energetici europei, accentuando le difficoltà di approvvigionamento e i rischi legati alla sicurezza energetica.

?? Cosa sapere Fatih Birol segnala vulnerabilità europea per ritardi strutturali nella transizione verso fonti rinnovabili. La dipendenza dai combustibili fossili espone l'economia globale ai ricatti geopolitici e ai mercati. Birol dichiara che il mondo affronta la crisi energetica più rilevante di sempre, evidenziando come l'attuale instabilità derivi da decenni di ritardi strutturali nella transizione verso le fonti. Le recenti analisi dell'Agenzia Internazionale dell'Energia delineano un .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Crisi energetica: l’errore dei fossili che mette in ginocchio l’Europa Notizie correlate Europa in crisi: PMI crolla e la stagflazione mette in ginocchio la BCE? Cosa sapere L'indice PMI europeo scende al 48,6 ad aprile interrompendo la crescita del settore privato. Leggi anche: Von der Leyen: Crisi Medio Oriente, monito sui combustibili fossili e urgenza della transizione energetica Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Crisi energetica: l’incertezza a Hormuz e il rischio di paralisi dell’Ue; Coordinamento, sostegni, fonti pulite e un osservatorio sul carburante: le misure UE contro la crisi energetica; Vertice Cipro, al centro crisi energia. Meloni: Ue sia più coraggiosa; L'Ue vuole ridurre le bollette tagliando tasse e costi di rete. Crisi energetica, l’UE blinda l’ETS e chiude al gas di Putin: difficoltà sugli extraprofittitransizione energetica UE 2026 Bruxelles difende il sistema di scambio emissioni e sbarra la strada a nuove importazioni dalla Russia ... energiaoltre.it Per l’Agenzia internazionale dell’energia siamo nella più grave crisi di sempre: resta solo una via di fuga dal ricattoLa dipendenza da gas e petrolio ha mostrato le fragilità del sistema. Le rinnovabili sono la vera chiave per l'indipendenza energetica ... ilfattoquotidiano.it CRISI ENERGETICA C'è a mio parere la diffusa auto- illusione tra economisti e politica che per affrontare una crisi energetica basti una paccata di miliardi... soldi che verrebbero mal spesi (come nel 2022-23) Qui L. Bini Smaghi su @ilfoglio_it di oggi. x.com Crisi energetica, i Comuni cominciano ad accantonare tesoretti: il caso di Treviglio - facebook.com facebook