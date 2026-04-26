Criscitiello | Caso Rocchi? Quello emerso è il 10% di quello che dovrebbe uscire realmente
In un messaggio pubblicato sul suo profilo X, il direttore di 'Sportitalia' ha commentato la questione Rocchi, affermando che quanto finora emerso rappresenta solo il 10% di ciò che dovrebbe emergere. La dichiarazione si riferisce a dettagli ancora non resi pubblici riguardo a un caso di interesse legale. La discussione si concentra sui limiti delle informazioni finora diffuse e sulla possibile quantità di elementi ancora da scoprire.
Nel giro di poco più di 24 ore, il calcio italiano è stato travolto da uno tsunami che potrebbe portare a avvenimenti inaspettati. Nella giornata di ieri, è stata resa pubblica la notizia che il designatore arbitrale Gianluca Rocchi è sotto indagine dalla Procura di Milano per concorso in frode sportiva per diversi episodi avvenuti negli ultimi due campionati di Serie A (leggi qui per ulteriori dettagli). "Il caso Aia (Rocchi) è tutta roba vecchia anticipata e documentata tre mesi fa su Sportitalia. Nel podcast bunker. Rocca ci fece scrivere anche dagli avvocati ma le sue parole e richieste non erano accettabili. Quanto emerso oggi è il 10% di quello che dovrebbe uscire realmente".🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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