In un messaggio pubblicato sul suo profilo X, il direttore di 'Sportitalia' ha commentato la questione Rocchi, affermando che quanto finora emerso rappresenta solo il 10% di ciò che dovrebbe emergere. La dichiarazione si riferisce a dettagli ancora non resi pubblici riguardo a un caso di interesse legale. La discussione si concentra sui limiti delle informazioni finora diffuse e sulla possibile quantità di elementi ancora da scoprire.

Nel giro di poco più di 24 ore, il calcio italiano è stato travolto da uno tsunami che potrebbe portare a avvenimenti inaspettati. Nella giornata di ieri, è stata resa pubblica la notizia che il designatore arbitrale Gianluca Rocchi è sotto indagine dalla Procura di Milano per concorso in frode sportiva per diversi episodi avvenuti negli ultimi due campionati di Serie A (leggi qui per ulteriori dettagli). "Il caso Aia (Rocchi) è tutta roba vecchia anticipata e documentata tre mesi fa su Sportitalia. Nel podcast bunker. Rocca ci fece scrivere anche dagli avvocati ma le sue parole e richieste non erano accettabili. Quanto emerso oggi è il 10% di quello che dovrebbe uscire realmente".🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Criscitiello: “Caso Rocchi? Quello emerso è il 10% di quello che dovrebbe uscire realmente”

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