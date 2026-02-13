Epstein files deputato Massie | Il Caputo citato non è il politico italiano caso di omonimia quello che cerchiamo ha 10 anni in più

Il deputato americano Thomas Massie ha chiarito che il nome di Caputo citato negli Epstein files non riguarda il politico italiano Nicola Caputo, ex eurodeputato tra il 2014 e il 2019, ma un altro uomo con lo stesso nome, di dieci anni più anziano.

Non è il politico italiano, ex eurodeputato tra 2014-2019, il "vero" Nicola Caputo omesso e poi rivelato negli Epstein files. A fugare i dubbi riconducendo l'equivoco ad un caso di omonimia è stato lo stesso Thomas Massie che, inavvertitamente, ne aveva fatto il nome al DOJ assieme al collega Khanna. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Nicola Caputo smentisce di essere coinvolto nei cosiddetti

Il deputato repubblicano Thomas Massie ha chiarito che l’ex europarlamentare Nicola Caputo non è coinvolto nel file Epstein, sostenendo che si tratta di un errore di identità e che il nome citato nei documenti non corrisponde all’esponente italiano.

