Durante un dibattito sulla decisione arbitrale, Marelli ha affermato che il gol di Conceicao ricorda quello di Leao contro il Pisa, che fu convalidato in passato. Ha spiegato che la motivazione alla base di questa somiglianza riguarda le decisioni prese dall'arbitro Rocchi. La discussione si concentra sulle valutazioni fatte in quei momenti e sulla coerenza delle decisioni arbitrali.

Marelli: «Gol Conceicao simile a quello di Leao col Pisa che fu convalidato. Il motivo è che Rocchi.». L’esperto arbitrale commenta l’annullamento della rete. L’analisi di Luca Marelli su DAZN ha provato a far chiarezza sul controverso episodio di Udinese-Juventus, spiegando il motivo per cui la rete di Francisco Conceição è stata cancellata nonostante l’assenza di un tocco di Koopmeiners. L’esperto arbitrale ha evidenziato come la decisione di Mariani nasca da una nuova linea interpretativa, definita “oggettivizzazione” del fuorigioco geografico all’interno dell’area piccola. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Marelli ha spiegato la procedura e i precedenti necessari per comprendere la scelta: « L’episodio è una rete che è stata annullata per posizione di fuorigioco di Koopmeiners. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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