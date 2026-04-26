Criptovalute trading online e il giallo dei bitcoin scomparsi Ma scatta l’assoluzione

Un uomo di 36 anni, residente in provincia di Parma, ha presentato una denuncia per aver subito una truffa relativa al trading online di criptovalute e ai bitcoin scomparsi. La vicenda si inserisce in un contesto di crescente attenzione su criptovalute e operazioni di trading digitale, mentre le indagini continuano a chiarire i dettagli di quanto accaduto. Nel procedimento legale, sono stati ascoltati diversi testimoni, e si sta valutando la responsabilità dei soggetti coinvolti.

LECCE – Un uomo di 36 anni, residente in provincia di Parma, ha denunciato di essere rimasto vittima di una truffa legata al trading online di criptovalute. L’imputato, un 50enne residente a Lecce, era accusato di aver raggirato la vittima proponendogli investimenti ad alto rendimento tramite la.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Le trappole del trading online. Investe nei bitcoin: truffato. Perde in un istante 15mila euroFerrara, 1 febbraio 2026 – Doveva essere un investimento moderno, alla portata di tutti. Bitcoin giù del 25% da inizio anno ma non scatta l’esodo dei fondiIl mercato cripto segna un calo del 25% da inizio anno e quasi -40% su base annuale. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Criptovalute, trading online e il giallo dei bitcoin scomparsi. Ma scatta l’assoluzione; Guadagnare con il trading online: la panoramica delle piattaforme digitali per investire ad aprile 2026; Bybit Demo Trading: Cos’è e Come Usarlo in Pochi Passi; Rolixio Recensione 2026: truffa o legittimo?. Crescono le Truffe Online su criptovalute e tradingSecondo alcuni dati di cybersecurity continuano ad aumentare le truffe online a tema criptovalute e trading particolarmente pericolose. Stando ad alcuni dati in merito alla cybersecurity le truffe ... punto-informatico.it Truffa con falso trading online, sequestrate criptovaluteLa Polizia di Catania, su disposizione della locale Procura distrettuale, ha eseguito un decreto di sequestro preventivo del gip di un deposito di criptovalute, riuscendo a individuare i responsabili ... ansa.it Bessent congela 344 milioni di dollari in criptovalute legati all'Iran. Sanziona una raffineria cinese indipendente, "sostiene l'economia petrolifera di Teheran" #ANSA x.com Bessent congela 344 milioni di dollari in criptovalute legati all'Iran. Sanziona una raffineria cinese indipendente, "sostiene l'economia petrolifera di Teheran" #ANSA - facebook.com facebook