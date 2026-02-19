A inizio anno, il prezzo di Bitcoin è sceso del 25%, suscitando preoccupazioni tra gli investitori. La forte volatilità della criptovaluta ha portato molti a temere perdite significative, anche se l’adozione di massa tramite ETF ha attirato nuovi fondi. Tuttavia, non si vede ancora un’esplosione di uscite dai portafogli digitali, e alcuni analisti osservano che il mercato continua a oscillare senza una direzione chiara. La situazione rimane incerta, lasciando aperti diversi scenari per il prossimo futuro.

Il mercato cripto segna un calo del 25% da inizio anno e quasi -40% su base annuale. La narrativa di Bitcoin come «riserva di valore» contro il «debasement» non ha in pratica retto più di tanto, mentre l’oro ha avuto la meglio. «Il Bitcoin non ha ancora dimostrato di poter agire da bene rifugio disconnesso dalle dinamiche di mercato», spiega Salvatore Gaziano, responsabile delle strategie di investimento di SoldiExpert Scf, tra le più note società di consulenza finanziaria indipendenti del settore. «Al contrario, la crescente adozione di massa tramite Etf ed Etp lo ha reso meno decorrelato dagli asset speculativi». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Bitcoin giù del 25% da inizio anno ma non scatta l’esodo dei fondi

