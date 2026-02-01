Le trappole del trading online Investe nei bitcoin | truffato Perde in un istante 15mila euro

Un uomo di Ferrara ha perso 15 mila euro in un attimo tentando di investire nei bitcoin online. Aveva deciso di affidarsi a una piattaforma che prometteva guadagni facili e veloci, ma si è ritrovato senza nulla. La storia di Andrea Maggi, consigliere della Lega Consumatori, mette in guardia: dietro le promesse di facili profitti si nascondono spesso truffe ben organizzate.

Doveva essere un investimento moderno, alla portata di tutti. A raccontare l’ennesima storia di raggiro digitale, costruita con pazienza, linguaggio rassicurante e una promessa di guadagni rapidi è Andrea Maggi, consigliere nazionale e referente per Ferrara della Lega Consumatori. Vittima un cittadino del ferrarese, attratto da un servizio televisivo che parlava di investimenti in criptovalute e piattaforme online “alla portata dei risparmiatori”. L’uomo, incuriosito, decide di informarsi. Naviga in rete, legge materiale divulgativo, visita un sito che si presenta come una piattaforma di trading in cripto-valute. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Le trappole del trading online. Investe nei bitcoin: truffato. Perde in un istante 15mila euro Approfondimenti su Bitcoin Trading Investe 40 mila euro in un sito di trading, perde tutto e viene indagato per riciclaggio Un uomo ha investito 40 mila euro in un sito di trading online. Maxi truffa del trading online da 50mila euro: 10 denunce, nei guai anche un residente in Ciociaria Le forze dell'ordine hanno smantellato una rete coinvolta in una truffa online da circa 50. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Bitcoin Trading Argomenti discussi: Le trappole del trading online. Investe nei bitcoin: truffato. Perde in un istante 15mila euro; La tassazione delle criptovalute nel 2026 dividerà il mondo in paradisi fiscali e trappole. Le trappole del trading online. Investe nei bitcoin: truffato. Perde in un istante 15mila euroIl consigliere nazionale della Lega consumatori Maggi racconta la disavventura di un investitore L’intermediario gli ha chiesto le credenziali del conto. Questo era un segnale di raggiro. msn.com Le trappole del trading: è tutta questione di testaIl trading è un’attività tanto entusiasmante e remunerativa, quanto pericolosa. Il rischio non deriva tanto dalle fluttuazioni dei mercati – alla fine è quello che genera profitti -, quanto dalla ... bergamonews.it Perché ti vergogni di dire che “fai le cose PER I SOLDI” In Italia parlare di soldi è un tabù. Perché nessuno lo fa apertamente Si investe in borsa per i soldi. Si sceglie un lavoro per i soldi. Si avvia un’attività, si cambia carriera, si fanno sacrifici… sempre pe - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.