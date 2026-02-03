Capannoli Valdera | cresce la CER con l’ingresso del Comune di Crespina Lorenzana

Il Comune di Crespina Lorenzana ha deciso di entrare nella Comunità Energetica Rinnovabile di Capannoli per la Valdera. Da quest’anno, l’amministrazione comunale ha scelto di aderire all’iniziativa, puntando su un futuro più sostenibile. La collaborazione mira a produrre energia pulita e a condividere risorse tra i territori, rafforzando l’impegno contro il cambiamento climatico. Ora si attende un incremento delle fonti rinnovabili e un risparmio sulle bollette per le famiglie e le imprese locali.

Il Comune di Crespina Lorenzana si è unito alla Comunità Energetica Rinnovabile Capannoli per la Valdera, un'iniziativa nata nel 2024 con l'obiettivo di favorire la sostenibilità energetica, ambientale e sociale. L'adesione di Crespina Lorenzana rappresenta una nuova tappa nel percorso di cooperazione tra comuni della Valdera, promosso originariamente dal Comune di Capannoli. La CER è stata creata con il supporto di una decina di aziende locali e con l'obiettivo di promuovere l'energia rinnovabile e lo sviluppo sostenibile. Il progetto è stato riconosciuto a livello nazionale con un attestato di buona pratica territoriale da ASviS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, in occasione del Rapporto Territori 2025.

