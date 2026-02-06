Una donna è morta tentando di salvare il suo cane nel fiume in piena durante l’ondata di maltempo a Malaga. La tempesta Leonardo ha causato danni e tragedie nella zona, ma questa storia ha colpito profondamente tutti. Carolina si è tuffata nel fiume, sperando di portare in salvo il suo animale, ma è stata travolta dalla forza delle acque e non ce l’ha fatta. La comunità si stringe intorno alla famiglia, mentre le autorità cercano di capire l’entità dei danni causati dall’uragano.

Il passaggio devastante della tempesta Leonardo sull’Andalusia ha lasciato un segno indelebile, trasformando Malaga nel teatro di un sacrificio che ha commosso l’intera nazione. La vittima è Carolina Casado, 45 anni, il cui corpo è stato recuperato dopo tre giorni di ricerche estenuanti che hanno tenuto la Spagna col fiato sospeso. La tragedia si è consumata mercoledì sera a Sayalonga, mentre la donna passeggiava con un’amica nei pressi del fiume Turvilla. Nonostante la furia delle acque in piena, Carolina non ha esitato a sfidare la corrente quando ha visto il suo cane scivolare nel fiume: un balzo disperato per salvarlo che le è costato la vita, venendo trascinata via sotto gli occhi impotenti della sua compagna. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Si tuffa nel fiume in piena per salvare il suo cane, Carolina muore in modo atroce

A Monzambano, un uomo si tuffa nel canale per salvare il suo cane, che stava annaspando in acqua ghiacciata.

Un uomo è deceduto ieri sera nelle campagne di Monzambano, nel Mantovano, dopo essersi immerso nel canale nel tentativo di salvare un cane.

