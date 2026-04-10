Torino via Sanremo cambia volto | nuovi ostacoli per frenare l’auto

A Torino, via Sanremo nel quartiere Santa Rita sta per essere oggetto di interventi di riqualificazione urbana da parte del Comune. Il progetto prevede l’installazione di nuovi ostacoli lungo la strada, tra corso Cosenza e via Vicarelli, con lo scopo di ridurre le velocità delle auto che transitano nell’area. L’obiettivo è creare un ambiente più sicuro per pedoni e residenti, limitando la velocità dei veicoli.

Il Comune di Torino ha avviato un piano di riqualificazione urbana per via Sanremo, nel cuore del quartiere Santa Rita, con l’obiettivo di limitare le velocità eccessive tra corso Cosenza e via Vicarelli. L’intervento punta a trasformare la carreggiata in uno spazio più sicuro per i pedoni attraverso modifiche strutturali al disegno stradale. Le criticità segnalate dai residenti hanno spinto l’amministrazione a progettare una serie di interventi fisici volti a indurre una guida più prudente. Uno degli elementi centrali della strategia è la creazione di una banchina centrale salvagente, pensata per offrire ai passanti un punto di sosta protetto durante l’attraversamento della strada, permettendo così di gestire il passaggio in due tempi distinti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Torino, via Sanremo cambia volto: nuovi ostacoli per frenare l’auto Torino, cambia volto il viale alberato in corso Racconigi: circa 611mila euro per l’interventoLa trasformazione ha permesso di superare le criticità legate al parcheggio selvaggio nel tratto tra via Monginevro e piazza Robilant Corso Racconigi... Sanremo, via Padre Semeria cambia volto: via ai pini, via al rischioI cantieri per la riqualificazione di via Padre Semeria a Sanremo sono ufficialmente partiti questa mattina, segnando l’inizio di un intervento...