Credici Robur! Ostacolo Camaiore Tre punti per l’obiettivo secondo posto

Oggi il Camaiore affronta una partita fondamentale, con l’obiettivo di ottenere tre punti che potrebbero migliorare la sua posizione in classifica. La squadra bluamaranto si trova coinvolta nella lotta per la salvezza e ha bisogno di una vittoria per mantenere aperte le speranze di partecipare alla prossima stagione di Serie D. La sfida si svolge in un contesto di grande tensione e importanza per entrambe le formazioni.

Per il Camaiore i punti in palio oggi sono ossigeno. Invischiati nella lotta salvezza, i bluamaranto devono necessariamente vincere, per sperare di presentarsi ai nastri di partenza della Serie D 202627. Per il Siena la trasferta in Versilia, si preannuncia tutt’altro che una passeggiata in riva al mare: la squadra di Voria, che ha ancora stampata in testa la caduta rovinosa dello scorso anno con la Fezzanese, vuole mettere fieno in cascina per chiudere la stagione il più in alto possibile. Tradotto, disputare i play off, già conquistati matematicamente domenica scorsa, tra le mura amiche del Franchi. Non si è messa però troppo bene....🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Credici Robur! Ostacolo Camaiore. Tre punti per l’obiettivo secondo posto Notizie correlate La Robur scommette sul secondo posto. Somma a rischio nella gara a CamaioreDopo il consueto lunedì libero la Robur ha ripreso ieri nel primo pomeriggio al Bertoni dell’Acquacalda la preparazione in vista del match di... L’Halley deve domare i Lions Bisceglie: "Obiettivo secondo posto, ci servono punti"Domani la Halley Matelica torna a giocare in casa (ore 18) dopo il successo esterno di Canosa. Tutti gli aggiornamenti Credici Robur! Ostacolo Camaiore. Tre punti per l’obiettivo secondo postoPer il Camaiore i punti in palio oggi sono ossigeno. Invischiati nella lotta salvezza, i bluamaranto devono necessariamente vincere, ... sport.quotidiano.net Robur, occhio alla trappola Camaiore. Barbera: Serenità e determinazionePer il Camaiore, quella di domenica, è la partita della vita: nei prossimi 180 minuti i versiliesi si giocheranno ... sport.quotidiano.net