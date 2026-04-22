Dopo il giorno di riposo, la squadra ha ripreso gli allenamenti nel primo pomeriggio al Bertoni dell’Acquacalda, in vista della partita di domenica a Camaiore. La formazione punta a conquistare punti fondamentali per mantenere il secondo posto in classifica, con la gara che si annuncia importante per la corsa ai vertici. La squadra si prepara con attenzione per affrontare l’impegno in trasferta.

Dopo il consueto lunedì libero la Robur ha ripreso ieri nel primo pomeriggio al Bertoni dell’Acquacalda la preparazione in vista del match di domenica a Camaiore. Assente Somma (foto), che era in tribuna domenica contro il Montevarchi. Il capitano in queste ore si sta sottoponendo ad esami strumentali per valutare l’entità dell’infortunio al ginocchio subito negli ultimi allenamenti della settimana scorsa e di conseguenza la sua disponibilità per il rush finale. Tosini era invece presente al campo ma ha svolto un lavoro differenziato. Il numero 77 sarà valutato giorno per giorno dallo staff medico bianconero dopo il fastidio alla spalla che lo ha lasciato fuori dai convocati per l’ultima sfida.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Robur scommette sul secondo posto. Somma a rischio nella gara a Camaiore

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