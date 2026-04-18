L’Halley deve domare i Lions Bisceglie | Obiettivo secondo posto ci servono punti

Domani sera, la Halley Matelica torna a giocare in casa alle 18, dopo aver vinto in trasferta contro Canosa. La squadra si trova al secondo posto in classifica e affronta i Lions Bisceglie, che nelle ultime settimane hanno raccolto meno punti. La partita non è uno spareggio, anche se i pugliesi sono vicini a superare i matelices in classifica. La squadra locale punta a ottenere punti per consolidare la posizione.

Domani la Halley Matelica torna a giocare in casa (ore 18) dopo il successo esterno di Canosa. La squadra, seconda in classifica, gioca contro i Lions Bisceglie: non è uno spareggio perché i pugliesi hanno frenato nelle ultime settimane, ma poco ci manca. "Ci aspetta una partita difficile – dice il play Lorenzo Panzini (foto) – contro un avversario forte che, senza penalizzazione, sarebbe in lotta per il primo posto. Mi aspetto una gara diversa rispetto alle ultime giocate dai pugliesi. Anche loro infatti hanno i giocatori giusti per uscire dalla crisi. Starà a noi imporre il nostro gioco, anche se Bisceglie ha grande fisicità soprattutto nei lunghi, atletismo e corsa.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’Halley deve domare i Lions Bisceglie: "Obiettivo secondo posto, ci servono punti" Notizie correlate Lions Bisceglie, sfida decisiva per i playoff contro il RecanatiI Lions Bisceglie affrontano oggi, domenica 12 aprile, una sfida cruciale per il proprio destino stagionale ospitando la Pallacanestro Recanati alle... Pronostico Werder Brema-Hoffenheim: il secondo posto diventa obiettivoWerder Brema-Hoffenheim è un recupero della sedicesima giornata della Bundesliga: pronostico, formazioni e dove vederla Trentasei punti, terzo posto...