Crans – Paghiamo la Svizzera e processiamola per strage

A Crans Montana si è aperto un procedimento legale contro la Svizzera, che viene accusata di aver causato la morte di alcuni ragazzi italiani in un incendio. La questione riguarda un pagamento richiesto dalla Svizzera per i servizi di assistenza prestati ai giovani coinvolti. La vicenda coinvolge anche un contenzioso tra le autorità italiane e svizzere, con richieste di risarcimento e responsabilità legali ancora da definire.

La Svizzera vuole essere pagata per aver curato i ragazzi italiani vittime dell’incendio a Crans Montana. I trattati internazionali, dicono gli inventori del cucù, vanno rispettati. Bene, hanno ragione, anche se fanno una figura meschina di fronte al mondo e di fronte agli italiani che hanno curato gratis i ragazzi svizzeri ricoverati in Italia. E l’Italia, che può fare? Può aprire una procedura nel nostro paese contro i responsabili politici svizzeri per il mancato controllo che ha causato la strage. E, in caso di latitanza dei colpevoli, può ricorrere al mandato di cattura internazionale. Oppure può pagare i 108mila euretti in monetine da cinque centesimi.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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