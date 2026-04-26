A Crans-Montana, una richiesta di rimborso spese mediche da parte della Svizzera è stata presentata all’Italia. La questione riguarda la possibilità di fatturare servizi sanitari tra i due paesi, con la Svizzera che sostiene che la solidarietà non può essere oggetto di richiesta di pagamento. La situazione non coinvolge accordi bilaterali o norme europee, ma si focalizza sulla questione del rimborso tra i due sistemi sanitari.

C’è un momento, nelle relazioni tra Stati, in cui il diritto deve saper riconoscere i propri limiti. È il momento dell’emergenza, quando la vita umana precede ogni altra considerazione. Il caso recente che coinvolge pazienti provenienti da Crans-Montana e curati nelle strutture sanitarie di Milano Niguarda riapre una questione che non può essere liquidata con una semplice fattura: può la solidarietà essere oggetto di compensazione economica? L’Italia, in quella circostanza, ha risposto senza esitazione. Ha accolto, curato, assistito. Non ha chiesto garanzie preventive, non ha subordinato l’intervento a coperture assicurative, non ha trasformato l’urgenza in un contratto.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Crans-Montana, Svizzera ci chiede rimborso spese mediche: la solidarietà non può essere fatturata, l'Italia alzi la testa

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