Crans-Montana mandateci anche le vostre di fatture | l' ultimo insulto della Svizzera all' Italia

Un incendio scoppiato a Crans-Montana nella notte di Capodanno 2026 ha causato la morte di 41 persone e il ferimento di 115, tra cui diversi giovani italiani. La tragedia ha portato a tensioni tra le autorità svizzere e italiane, in particolare sulla richiesta di rimborsi per le spese mediche. In un comunicato recente, le autorità svizzere hanno invitato l’Italia a inviare le fatture relative ai costi sostenuti.

La tragedia dell’incendio al locale Le Constellation di Crans-Montana, avvenuto nella notte di Capodanno 2026 e costato la vita a 41 persone con 115 feriti (tra cui diversi giovani italiani), sta provocando un nuovo scontro diplomatico tra Svizzera e Italia sulle spese mediche. Gli svizzeri hanno ribadito con forza la richiesta di pagamento. Sia il Cantone Vallese sia l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Ufas) pretendono dall’Italia circa 108 mila euro (cifra destinata a salire) per il breve ricovero di alcuni ragazzi italiani ustionati negli ospedali elvetici."Come noi chiediamo a voi di pagare, voi potete chiedere di pagare a noi", ha affermato in sostanza la direttrice Doris Bianchi, ripetendo le parole del presidente cantonale Mathias Reynard.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Crans-Montana, "mandateci anche le vostre di fatture": l'ultimo insulto della Svizzera all'Italia Notizie correlate Crans-Montana, la Svizzera insiste: ‘Mandateci anche voi le vostre fatture’La tragedia del rogo di Crans-Montana persiste nelle sconcertanti situazioni che si stanno susseguendo dopo il dramma di Capodanno. "Le fatture? Mandatecele anche voi". La Svizzera ora sfida l’Italia sui costi delle cure per Crans-MontanaLo scontro tra Italia e Svizzera per il caso di Crans-Montana torna ad acuirsi a fronte della richiesta dell’ospedale di Sion di avere il rimborso... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Crans-Montana, la Svizzera non arretra sul pagamento dei ricoveri: Se volete mandateci le vostre, di fatture. Le vittime elvetiche: uno scandalo; Crans-Montana, la Svizzera chiederà all'Italia il rimborso delle spese mediche: 108 mila euro per il ricovero di 3 ragazzi. Meloni: La richiesta sarà respinta al mittente; Crans-Montana, Meloni risponde alla Svizzera: Ignobile richiesta, la respingeremo al mittente | Libero Quotidiano.it. Crans-Montana, la Svizzera non arretra sul pagamento dei ricoveri: «Se volete mandateci le vostre, di fatture». Le vittime elvetiche: uno scandaloLa risposta di Berna alle proteste dell'Italia dopo che è stato chiesto il pagamento delle spese mediche per i ragazzi rimasti feriti nel rogo del Costellation, a Crans-Montana. L’ambasciatore: burocr ... corriere.it Crans-Montana, la Svizzera insiste: «Le regole vanno rispettate. Anche voi potete chiedere a noi di pagare». Ma l'Italia rinunciaIl tragico rogo del locale Constellation a Crans-Montana, costato la vita a 41 persone, continua a scatenare una tempesta diplomatica tra Roma e Berna. msn.com "Le fatture Mandatecele anche voi". La Svizzera ora sfida l’Italia sui costi delle cure per Crans-Montana x.com "Le fatture Mandatecele anche voi". La Svizzera ora sfida l’Italia sui costi delle cure per Crans-Montana - facebook.com facebook