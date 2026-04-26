In un nuovo appunto sulla questione delle fatture, le autorità svizzere chiedono all’Italia di inviare i documenti relativi ai costi sostenuti per il ricovero di giovani italiani sul proprio territorio. Un ambasciatore ha ribadito la richiesta, sottolineando la reciprocità negli aiuti, ma senza entrare nel merito delle decisioni o delle motivazioni politiche. La discussione riguarda quindi la gestione delle spese di assistenza tra i due Paesi.

La tragedia del rogo di Crans-Montana persiste nelle sconcertanti situazioni che si stanno susseguendo dopo il dramma di Capodanno. Le famiglie delle vittime, 41 morti e 117 feriti, stanno combattendo anche una battaglia burocratica che viene definita fredda,senza umanità. Il caso è complicato e spinoso:all’Italia è stato chiesto di pagare le spese per il ricovero dei ragazzi italiani rimasti feriti. Il nostro ambasciatore a Berna, Gian Lorenzo Cornado, non risparmia lo sgomento sulla richiesta della Svizzera, che secondo il diplomatico italiano, rappresenta una minimizzazione della tragedia ad un “banale infortunio”. Secondo quanto...🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Crans-Montana, la Svizzera insiste: ‘Mandateci anche voi le vostre fatture’

Crans-Montana, La Russa al Consolato svizzero: fiori e cordoglio per le vittime #shorts

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