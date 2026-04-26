Crans-Montana il video inedito della strage | cosa è successo in quegli 8 minuti e perché esplode lo scontro con la Svizzera

Un video di otto minuti, finora mai mostrato pubblicamente, ripercorre gli ultimi momenti della tragedia avvenuta a Crans-Montana, in Svizzera. Il filmato, accessibile ai familiari delle vittime, contiene immagini che ricostruiscono quanto accaduto durante gli ultimi istanti prima dell'incidente, che ha causato la morte di 41 persone e il ferimento di altre 115. La diffusione del filmato ha suscitato reazioni e alimentato uno scontro con le autorità svizzere.

Il filmato accessibile ai familiari. Un video di otto minuti, finora mai mostrato, ricostruisce gli ultimi istanti della tragedia di Crans-Montana, costata la vita a 41 persone e che ha lasciato 115 feriti. Le immagini, registrate tra l’1:20 e l’1:28 nella notte di Capodanno, mostrano la sequenza dell’incendio all’interno del locale Le Constellation, trasformato in pochi minuti in una trappola mortale. Dalla prossima settimana il filmato sarà accessibile ai familiari delle vittime e alle parti coinvolte nell’inchiesta. Un passaggio destinato a riaprire una ferita ancora apertissima. Crans-Montana, il video dell’incendio: cosa mostrano gli 8 minuti decisivi.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Crans-Montana, il video inedito della strage: cosa è successo in quegli 8 minuti e perché esplode lo scontro con la Svizzera Notizie correlate Crans Montana: spunta il video inedito di chi ha chiuso la porta poco prima della strageMentre continua la raccolta delle testimonianze sulla strage di Capodanno a Crans-Montana ed emergono nuovi dettagli, prende forma la collaborazione... Leggi anche: Crans-Montana, il video inedito dell'inizio della strage: la fiamma dalla bottiglia alla schiuma sul tetto. E parte l'incendio Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Crans-Montana, Svizzera chiede rimborso all'Italia; Crans-Montana, inviate le fatture alle famiglie dei feriti italiani. Proteste da Roma: Ignobile; Studio Aperto: Crans Montana, scontro Italia-Svizzera Video; Crans-Montana, nuova polemica in Italia - Telegiornale - Play RSI. Crans Montana, il video choc verrà mostrato ai familiariDalla prossima settimana i parenti delle 41 vittime e dei 115 feriti del Constellation potranno accedere a un video finora rimasto riservato ... rainews.it Crans-Montana, in un video finora riservato i minuti cruciali della tragediaI familiari delle 41 vittime e dei 115 feriti del Constellation, a Crans-Montana, potranno vedere un filmato dell'incendio finora tenuto segreto dalla polizia. Si tratta di una sequenza video montata ... rainews.it Dalla prossima settimana i familiari delle 41 vittime e dei 115 feriti del Constellation, a Crans-Montana, potranno vedere il filmato choc dell'incendio, finora tenuto segreto dalla polizia. Si tratta di una sequenza video montata dagli investigatori utilizzando le i - facebook.com facebook Crans-Montana, i familiari potranno vedere un filmato choc della tragedia. In un montaggio rimasto segreto finora gli otto minuti del disastro. Legale della famiglia di una vittima: "Nuovi interrogatori a maggio, anche ai Moretti" #ANSA ansa.it/sito/notizie/c… x.com