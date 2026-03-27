Crans Montana | spunta il video inedito di chi ha chiuso la porta poco prima della strage

È stato diffuso un video inedito che mostra una persona chiudere una porta poco prima della strage avvenuta a Capodanno a Crans-Montana. Le autorità stanno analizzando le immagini mentre proseguono le testimonianze raccolte sul luogo dell’incidente. Nel frattempo, si intensificano le verifiche sulla collaborazione tra le procure di Sion e di Roma.

Mentre continua la raccolta delle testimonianze sulla strage di Capodanno a Crans-Montana ed emergono nuovi dettagli, prende forma la collaborazione tra la Procura di Sion e quella di Roma. Nessuna «squadra investigativa comune» per ora, ma una collaborazione che si è avviata sul piano della «reciprocità». La missione italiana. Ieri si è conclusa la missione nel Vallese del pm romano Stefano Opilio, che ha fatto anche visita al Constellation per un sopralluogo. «La nostra visita qui è un segno di rispetto e di attenzione verso tutte le vittime» ha detto Opilio ai giornalisti. Il pm ha potuto visionare il dossier investigativo svizzero che supera le 3. 🔗 Leggi su Panorama.it

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