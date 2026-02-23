Crans-Montana il video inedito dell' inizio della strage | la fiamma dalla bottiglia alla schiuma sul tetto E parte l' incendio

Un video inedito mostra il momento preciso dell'inizio della tragedia di Capodanno, causata da una bottiglia incendiaria che ha scatenato un incendio nel locale. Le immagini rivelano una fiamma che si alza dalla bottiglia, seguita dalla schiuma sul tetto, e poi il rapido propagarsi delle fiamme. Le riprese catturano i primi 18 secondi di un evento drammatico che ha coinvolto numerose persone. La registrazione fornisce dettagli chiari sull'inizio dell’incendio e sui primi segnali di allarme.

Il momento esatto dell'inizio della strage di Capodanno. Eccoli i primi 18 secondi della tragedia del Constellation, documentati in un video inedito. Si tratta l'instante in cui una candela pirotecnica tocca la schiuma fonoassorbente del soffitto che prende fuoco. Dalla gioia per la festa al dramma delle fiamme. Il nuovo documento fa parte degli ultimi aggiornamenti del dossier dell'inchiesta, condotta dalla procura di Sion, sul rogo di Capodanno, a Crans Montana, in cui sono morte 41 persone e 115 sono rimaste gravemente ferite. Cosa mostra il nuovo video Nelle immagini si vede chiaramente Cyanne Panine, la cameriera che indossa un casco, sulle spalle di un collega. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Strage di Crans-Montana, il video choc del 2019: ‘Attenzione alla schiuma’, l’allarme ignorato sei anni primaNel 2019, un video ha evidenziato i rischi legati alla presenza di schiuma nel bar Le Constellation di Crans-Montana, ignorati all’epoca.

“Crans-Montana, il rischio incendio era noto”. Dalla scala tagliata alle porte “non conformi” e la schiuma sul soffitto: 10 anni di “irregolarità”A Crans-Montana, in Svizzera, emergono dieci anni di irregolarità legate alla sicurezza antincendio, tra cui scale non conformi, porte non a norma e schiuma sul soffitto.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Crans Montana, dal brindisi alle fiamme: il video inedito dei primi istanti dell'incendio nel locale Le Constellation; Il video inedito degli istanti iniziali dell'incendio a Crans Montana: i camerieri con le bottiglie e la festa nel locale; Crans Montana, responsabile sicurezza: una sola porta aperta; Cran Montana, Jessica Moretti smentita da un video inedito: Ha abbandonato il locale durante l’incendio.

Crans-Montana, il video inedito dell'inizio della strage: la fiamma dalla bottiglia alla schiuma sul tetto. E parte l'incendioIl momento esatto dell'inizio della strage di Capodanno. Eccoli i primi 18 secondi della tragedia del Constellation, documentati in un video inedito. Si tratta l'instante in cui ... ilmessaggero.it

Così è stato appiccato il fuoco al Constellation di Crans Montana, le scintille sui pannelli, il rogo in un attimo: il video ineditoMai si era visto così chiaramente. Il nuovo video depositato lunedì 23 febbraio dalla procura di Sion nel suo ultimo dossier mostra in modo inequivocabile come è stato appiccato il fuoco al Constellat ... video.corriere.it

Crans-Montana, il video inedito dell'inizio della strage: la fiamma dalla bottiglia alla schiuma sul tetto. E parte l'incendio - facebook.com facebook

Crans-Montana, il dolore della mamma di Achille Barosi a Domenica In: "Ho avuto un brutto presentimento" x.com