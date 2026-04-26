Giovanna Lanella e Andrea Costanzo sono stati ospiti a Verissimo, dove hanno parlato della tragedia che li ha colpiti: la loro figlia Chiara è tra le 41 vittime della tragedia avvenuta a Capodanno a Crans-Montana, nel locale Le Constellation. La giovane si è spenta a soli 16 anni per l’incendio divampato nell’edificio che si è trasformato in una trappola mortale. In questi giorni gli ospedali svizzeri in cui sono stati curati i sopravvissuti italiani hanno inviato le richieste di pagamento delle spese mediche. “Vergognoso”, ha tuonato Andrea a commento della vicenda. Crans-Montana, il padre di Chiara Costanzo a Verissimo: “Non voglio ricordare i giovani urlanti” “È un dolore troppo difficile da sopportare e da accettare.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Crans-Montana, i genitori di Chiara Costanzo si sfogano a Verissimo sulle fatture mediche: "Vergognose”

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Strage Crans-Montana, scontro totale tra Italia e Svizzera sulle fatture mediche dei feriti nell'incendioNon accenna a placarsi lo scontro diplomatico tra Roma e Berna a seguito della strage di Capodanno al Constellation di Crans-Montana.

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Crans-Montana, i familiari potranno vedere un filmato choc della tragediaDalla prossima settimana i familiari delle 41 vittime e dei 115 feriti del Constellation, a Crans-Montana, potranno vedere il filmato choc dell'incendio, finora tenuto segreto dalla polizia. ansa.it

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