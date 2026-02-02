Crans-Montana Mattarella incontra i genitori di Chiara Costanzo La visita a sorpresa ai feriti al Niguarda

Il presidente Sergio Mattarella ha fatto visita ai feriti di Crans-Montana ricoverati al Niguarda. È stata una sorpresa, nessuno se l’aspettava. Il capo dello Stato ha incontrato anche i genitori di Chiara Costanzo, stringendo loro la mano e ascoltando le loro parole. Durante l’incontro, Mattarella ha detto chiaramente che l’obiettivo è restituire ai giovani una vita normale, senza paura. La visita si è conclusa con un messaggio di speranza e di vicinanza alle famiglie colpite.

«Dobbiamo riconsegnare ai ragazzi una vita piena». È stato questo il messaggio di Sergio Mattarella ai feriti di Crans-Montana ricoverati al Niguarda di Milano. Nella visita a sorpresa, durata circa 40 minuti, il presidente della Repubblica ha parlato anche con i medici dell'ospedale, elogiandoli per il loro lavoro: «Ringrazio voi per ciò che fate abitualmente e per ciò che avete fatto e state facendo in questa circostanza». La visita a sorpresa Nella sua visita, il presidente Mattarella è stato accompagnato dal dg dell'ospedale Alberto Zoli e l'assessore della Regione Lombardia al Welfare Guido Bertolaso.

