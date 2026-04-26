Crans Montana fatture sui feriti la Svizzera insiste muro Italia | Miseria contabile burocrazia dell’idiozia Non pagheremo mai

A Crans Montana si apre un fronte tra la Svizzera e l’Italia riguardo alle fatture per i feriti. La Svizzera ha deciso di insistere, mentre il governo italiano definisce la situazione come una burocrazia inutile e non ha intenzione di pagare. La disputa riguarda pagamenti non ancora effettuati e si inserisce in un clima di tensione tra i due paesi, con accuse di inefficienza e assenza di rispetto reciproco.

Non c’è fine allo scempio. Limite alla vergogna. Termine all’insulto, economico e giuridico. Mentre ancora ci sono giovani italiani italiani che lottano tra la vita e la morte nei reparti grandi ustionati, che combattono per tornare a una normalità quanto più possibile vicina a quella di prima della notte di capodanno a Crans Montana, la svizzera non solo non arretra. Ma alza al quadrato la posta e le richieste. Crans Montana, fatture ricoveri: il danno tragico e la beffa inaccettabile. La Svizzera non arretra. La burocrazia elvetica mette mano alla calcolatrice. Nonostante il dramma del rogo di Capodanno al bar Le Constellation sia ancora...🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Crans Montana, fatture sui feriti, la Svizzera insiste, muro Italia: “Miseria contabile, burocrazia dell’idiozia. Non pagheremo mai” Notizie correlate Crans-Montana, la Svizzera chiederà all’Italia il rimborso delle spese mediche per tre feriti. L’ambasciatore: “Non pagheremo”Roma, 24 aprile 2026 – La Svizzera chiederà a Roma il pagamento delle spese sanitarie per il breve ricovero di tre ragazzi italiani rimasti feriti... “Non pagheremo né ora né mai”, l’ambasciatore italiano in Svizzera e lo scontro sulle spese sanitarie per Crans-Montana. Ma Berna insiste: “Si può chiedere reciprocità”La Svizzera insiste e lancia anche una provocazione all’Italia sul caso delle fatture dei giovani curati negli ospedali elvetici dopo il devastante... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Crans Montana, familiari delle vittime ricevono le fatture dei ricoveri negli ospedali svizzeri; Crans-Montana, inviate le fatture alle famiglie dei feriti italiani. Proteste da Roma: Ignobile; Crans Montana, l'ambasciatore svizzero in Italia: Le fatture ai familiari? Un disguido. Pagherà la Svizzera? Contiamo in un accordo; Crans-Montana, inviate per errore fatture ai feriti: pagherà il Cantone. Crans-Montana, la Svizzera tira dritto con le fatture delle spese mediche. Mulè: Pronta la risoluzione per le cure gratuiteLe autorità elvetiche hanno ribadito che si tratta di assistenza reciproca, ma l'ambasciatore italiano ha ribadito: Se arrivano fatture le rimandiamo indietro. Poi l'annuncio del vicepresidente de ... today.it Crans-Montana, la Svizzera non arretra sul pagamento dei ricoveri: «Se volete mandateci le vostre, di fatture». Le vittime elvetiche: uno scandaloLa risposta di Berna alle proteste dell'Italia dopo che è stato chiesto il pagamento delle spese mediche per i ragazzi rimasti feriti nel rogo del Costellation, a Crans-Montana. L’ambasciatore: burocr ... corriere.it "Le fatture Mandatecele anche voi". La Svizzera ora sfida l’Italia sui costi delle cure per Crans-Montana - facebook.com facebook Crans-Montana, la Svizzera non arretra sul pagamento dei ricoveri: «Se volete mandateci le vostre, di fatture». Le vittime elvetiche: uno scandalo x.com