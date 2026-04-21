Lastrage di Crans Montananon si è esaurita quella notte, il dolore dei sopravvissuti e delle famiglie continua corredato dai risvolti della vicenda. Recentemente i genitori dei feriti i sono visti recapitareconti esorbitantidalle strutture ospedaliere svizzere, dai17 mila ai quasi 67 mila euro per degenze lampo, spesso inferiori alle 15 ore. Lo shock è stato grave ma le rassicurazioni delle istituzioni non si sono fatte attendere. La premierGiorgia Meloniha dichiarato di aver parlato con l’Ambasciatore italiano in Svizzera chiedendogli la massima attenzione sul tema. Questi, dopo aver comunicato con le autorità svizzere, ha assicurato che si è trattato diun errore e che le famiglie non dovranno pagare nulla.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Crans Montana, Meloni sulle fatture dei ricoveri: ‘Un insulto da burocrazia disumana’

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Crans Montana, Meloni: "Scioccata da fatture ospedale, insulto oltre che beffa" x.com