Le famiglie di alcuni feriti di Crans-Montana hanno ricevuto fatture da parte degli ospedali svizzeri per importi che arrivano fino a 60.000 euro. La notizia ha suscitato sconcerto, ma le autorità hanno confermato che si tratta di un errore amministrativo. La questione riguarda i costi dei ricoveri, che sono stati erroneamente inviati alle famiglie coinvolte. Le strutture sanitarie hanno annunciato di aver avviato verifiche per risolvere il problema.

Dopo la tragedia del rogo di Crans–Montana è arrivata anche la beffa per le famiglie italiane, con fatture da decine di migliaia di euro per le cure negli ospedali in Svizzera. Dopo le polemiche, le autorità hanno chiarito che si tratta di un errore e nessun pagamento è dovuto: le spese saranno coperte dal Canton Vallese, ma resta il malumore per la scarsa sensibilità dimostrata. Fatture choc per i feriti di Crans-Montana A distanza di mesi dall’incendio avvenuto nella discoteca Le Constellation a Crans–Montana nella notte di Capodanno, alcune famiglie si sono viste recapitare fatture con cifre molto elevate dagli ospedali, relative a poche ore di ricovero presso le strutture sanitarie svizzere.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Famiglie dei feriti di Crans-Montana contro gli ospedali per le fatture dei ricoveri, cifre fino a 60mila euro

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