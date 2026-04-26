Crans Montana chi paga le fatture | come funziona il sistema sanitario in Svizzerra

Negli ultimi giorni si è discusso delle spese sanitarie sostenute dai feriti dell’incendio di Crans-Montana in Svizzera. Si è parlato di come siano state gestite le fatture e di chi abbia coperto i costi nel sistema sanitario svizzero. La questione riguarda il funzionamento delle coperture assicurative e i pagamenti relativi alle cure ricevute in seguito all’incidente.

Il tema delle spese sanitarie sostenute in Svizzera per i feriti dell’incendio di Crans-Montana ha alimentato il dibattito negli ultimi giorni. Le prime fatture sono già state inviate e il totale supera i 128 mila euro, con singole richieste che arrivano fino a quasi 73 mila euro per poche ore di ricovero prima del trasferimento in Italia. Secondo varie fonti, altre fatture potrebbero essere emesse nelle prossime settimane, seguendo le procedure previste dal sistema sanitario svizzero. Le regole svizzere sull’assistenza sanitaria. Come riporta La Repubblica, il Dipartimento federale dell’interno (Dfi), competente in materia sanitaria, ha chiarito che le regole applicate sono standard e valgono per tutti i pazienti, indipendentemente dalle circostanze.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Crans Montana, chi paga le fatture: come funziona il sistema sanitario in Svizzerra Notizie correlate Crans Montana, chi paga le fatture dei ricoveri. Come funziona il sistema sanitario in SvizzerraIl tema delle spese sanitarie sostenute in Svizzera per i feriti dell’incendio di Crans-Montana ha alimentato il dibattito negli ultimi giorni. Leggi anche: Arrivano le fatture per i feriti di Crans Montana, ‘nulla è dovuto’ Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Crans-Montana, l’equivoco infinito fra Italia e Svizzera; Scontro senza fine su Crans-Montana: l'Italia non pagherà le spese mediche alla Svizzera (che le chiede); Crans-Montana, inviate le fatture alle famiglie dei feriti italiani. Proteste da Roma: Ignobile; Crans-Montana e fatture delle cure: i veri termini della questione. Crans Montana, chi paga le fatture dei ricoveri. Come funziona il sistema sanitario in SvizzerraFatture sanitarie dalla Svizzera per i feriti di Crans-Montana, come funziona il sistema, chi paga davvero e perché i costi sono così alti ... quifinanza.it Crans-Montana, la Svizzera tira dritto con le fatture delle spese mediche. Mulè: Pronta la risoluzione per le cure gratuiteLe autorità elvetiche hanno ribadito che si tratta di assistenza reciproca, ma l'ambasciatore italiano ha ribadito: Se arrivano fatture le rimandiamo indietro. Poi l'annuncio del vicepresidente de ... today.it "La malattia da ustione non è formalmente riconosciuta nei livelli essenziali di assistenza. Quello che stiamo facendo oggi in Parlamento è cambiare questa regola. Nei prossimi mesi i ragazzi sopravvissuti all'incendio di Crans-Montana non possono essere - facebook.com facebook Crans-Montana, la Svizzera non arretra sul pagamento dei ricoveri: «Se volete mandateci le vostre, di fatture». Le vittime elvetiche: uno scandalo x.com