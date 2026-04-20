Arrivano le fatture per i feriti di Crans Montana ‘nulla è dovuto’

L'ospedale di Sion ha spedito a tre famiglie italiane le fatture relative alle cure ricevute dai loro parenti feriti durante l'incidente avvenuto a Crans Montana. Le fatture indicano i costi sostenuti per le prestazioni mediche, ma le famiglie hanno ricevuto comunicazioni in cui si afferma che “nulla è dovuto”. La questione riguarda le spese sanitarie e la loro eventuale copertura.

Gli importi indicati sono compresi tra 15.000 e 60.000 franchi svizzeri. Si tratta di documenti amministrativi che, secondo l’avvocato Domenico Radice che assiste alcune vittime dell’incendio, “sono inopportuni”: “in linea generale riteniamo che le spese debbano essere a carico delle autorità svizzere, anche considerate le presunte responsabilità pubbliche finora emerse, e proprio per questo l’invio delle fatture poteva essere evitato”. Della questione si sta occupando in queste ore l’ambasciata italiana a Berna. “Le autorità cantonali hanno sempre detto che nulla è dovuto dalle famiglie italiane e quindi le spese di cura dei feriti sono a...🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Arrivano le fatture per i feriti di Crans Montana, ‘nulla è dovuto’ News - Crans-Montana, arrivano le fatture ai feriti. Ma l’ambasciatore dice “nulla… 20/4/2026 Notizie correlate Arrivano le fatture per i feriti di Crans-Montana, l'ambasciatore italiano: "Nulla è dovuto"L'ospedale di Sion, nel Cantone Vallese, ha inviato nei giorni scorsi, a tre famiglie di feriti italiani nel rogo del Le Costellation a Crans... Leggi anche: Arrivano le fatture per i ragazzi feriti di Crans Montana, l’ambasciatore ‘nulla è dovuto’ Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Uomo morto in strada per ferite da accoltellamento a Padova; Dal molo frangiflutti alla Foce agli ottomila tulipani Hakuun; Mario Lavezzi, passeggiata e visita al Mulino di Anzano del Parco. Crans Montana, arrivano le fatture (fino a 66.000 euro) ai feriti per le cure ricevute in Svizzera: «Nessuno pagherà un euro»Conti da 17.000 a 66.000 euro per le cure prestate negli ospedali svizzeri nei giorni successivi all'incendio di Capodanno al locale Le Constellation di Crans Montana, migliaia ... ilgazzettino.it Crans Montana, l’ospedale di Sion invia le fatture ai familiari dei feriti: cifre choc fino a 75mila euroDopo il rogo di Crans-Montana, le maxi fatture degli ospedali svizzeri riaccendono rabbia e polemiche tra le famiglie dei giovani feriti. notizie.it L'ospedale di Sion, nel Cantone Vallese, ha inviato nei giorni scorsi, a tre famiglie di feriti italiani nel rogo del Le Costellation a Crans Montana, la fattura relativa alle spese sanitarie sostenute per la cura dei ragazzi nei giorni immediatamente successivi alla facebook Arrivano le fatture per i feriti di Crans Montana, l'ambasciatore 'nulla è dovuto'. Inviate a tre famiglie italiane dall'ospedale di Sion. L'avvocato: 'Inopportuno'. #ANSA x.com