CPR di via Corelli | Sala decide 90 giorni per il futuro del centro

Il sindaco ha stabilito un periodo di 90 giorni per decidere sul destino del CPR di via Corelli, dopo che è stata presentata una diffida da parte di un eurodeputato riguardo a questioni di natura legale e di sicurezza. La decisione è stata comunicata in seguito a questa richiesta, che mette in discussione l’operato del centro. Durante questo periodo, saranno valutate le possibili azioni da intraprendere.

? Cosa sapere Il sindaco Sala fissa 90 giorni per valutare la chiusura del CPR di via Corelli.. La decisione segue la diffida dell'eurodeputata Cecilia Strada su questioni giuridiche e di sicurezza.. Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha stabilito un termine di novanta giorni per valutare la possibile chiusura del CPR di via Corelli, in seguito alla diffida presentata dall’eurodeputata Cecilia Strada. Questa tempistica, che l'amministratore comunale ha definito come un periodo necessario per una riflessione non priva di pesate considerazioni, apre un fronte di incertezza amministrativa e sociale che tocca direttamente il tessuto urbano della città.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - CPR di via Corelli: Sala decide, 90 giorni per il futuro del centro Notizie correlate Ispezione al Cpr di via Corelli a Milano, parte la diffida al sindaco Sala: “Va chiuso, è un luogo disumano”Dopo l'ennesima ispezione all'interno del Cpr di via Corelli a Milano, è stata inviata una nuova diffida al sindaco Beppe Sala per chiedere la... Ddl migranti, via i limiti alle ispezioni nei Cpr. E a Milano il centrosinistra diffida Sala: “Chieda la chiusura del centro”Il via libera della Ragioneria generale dello Stato al disegno di legge in materia di immigrazione, che ora si prepara ad essere calendarizzato per i... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Cpr di via Corelli, Sala prende tempo dopo la diffida a chiuderlo: Ho 90 giorni, ci penserò; Cpr Corelli, il Pd in pressing: Doveva essere chiuso da tempo. Sala prende tempo; Comune, tensione nel centrosinistra. Calenda: verifica di maggioranza. Pd all’attacco sul Cpr di via Corelli; Il sindaco faccia chiudere il Cpr. Prendo tempo. Sinistra spaccata a Milano sul centro per i migranti. Cpr di via Corelli, Sala prende tempo dopo la diffida a chiuderlo: Ho 90 giorni, ci penseròDopo la diffida di Cecilia Strada, il sindaco Sala valuta la decisione: 90 giorni per decidere sulla chiusura di via Corelli e sulla richiesta di danni d'immagine al Ministero dell'Interno ... milanotoday.it Cpr Corelli, il Pd in pressing: Doveva essere chiuso da tempo. Sala prende tempoChiudere velocemente il Cpr di via Corelli. Con il Pd che torna in pressing per smantellare il Centro di permanenza per i rimpatri che da tempo è sotto osservazione per le condizioni in cui versano le ... milano.repubblica.it Sala rinvia di 90 giorni la decisione sulla chiusura del Cpr di via Corelli a Milano, denunciato da anni come un luogo “disumano” e “di tortura”. Una scelta che non è prudenza, ma inerzia politica davanti a violazioni dei diritti umani che non possono più essere - facebook.com facebook