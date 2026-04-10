Il disegno di legge sull’immigrazione ha ottenuto l’approvazione della Ragioneria generale dello Stato e si appresta a essere inserito nel calendario del Senato. La normativa prevede l’eliminazione dei limiti alle ispezioni nei centri di permanenza per i migranti. A Milano, il centrosinistra ha diffidato il sindaco a chiedere la chiusura del centro di accoglienza, criticando la gestione della struttura.

Il via libera della Ragioneria generale dello Stato al disegno di legge in materia di immigrazione, che ora si prepara ad essere calendarizzato per i lavori in Senato. Varato dal Consiglio dei ministri l’11 febbraio scorso, il ddl che contiene il controverso “blocco navale” prevede uno stanziamento di 40 milioni di euro per il triennio 2026-2028, destinati in gran parte all’attuazione del Patto Ue su migrazione e asilo, operativo dal prossimo giugno. Rispetto alle prime versioni, il testo bollinato ha rimossa la clausola, fortemente contestata dalle opposizioni, che limitava le ispezioni dei parlamentari nei Centri per il rimpatrio (Cpr) alla sola facoltà di colloquio con gli stranieri che ne avessero fatto esplicita richiesta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ddl migranti, via i limiti alle ispezioni nei Cpr. E a Milano il centrosinistra diffida Sala: “Chieda la chiusura del centro”

Migranti, il governo limita le ispezioni parlamentari nei Cpr. Le opposizioni: “Illegale, cosa volete nascondere?”Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera a un nuovo disegno di legge in materia di immigrazione.

Via libera del Cdm al Ddl migranti. Blocco navale, asilo, espulsioni e regole per vivere nei Cpr. Ecco cosa prevedeDal Cdm, via libera al Ddl migranti con norme per attuare il Patto Ue sulla migrazione e l’asilo e altre disposizioni in materia.

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In Libia le violazioni dei diritti umani contro migranti, richiedenti asilo e rifugiati non sono episodi isolati ma parte di un sistema strutturato. Il rapporto delle Nazioni Unite “Business as usual” descrive un modello basato su violenza, sfruttamento e detenzione ar - facebook.com facebook