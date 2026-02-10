Montemarano amministratori a confronto con Enzo Alaia | dialogo sul territorio e le prossime sfide elettorali

Ieri sera a Montemarano si è tenuto un incontro tra amministratori locali di tutta l’Irpinia. Centinaia di persone si sono radunate per ascoltare Enzo Alaia, che ha parlato delle sfide future e dello sviluppo del territorio. L’evento, organizzato da Beniamino Palmieri di Casa Riformista, ha riunito rappresentanti di vari comuni, pronti a confrontarsi sui prossimi passi da compiere.

Si è tenuto nella serata di ieri, lunedì 9 febbraio, l'incontro che ha visto la partecipazione di centinaia di amministratori locali provenienti da tutta l'Irpinia, organizzato dal segretario provinciale di Casa Riformista, Beniamino Palmieri.

