Pressioni sui cittadini e assunzioni sospette al Cottolengo il clima elettorale si fa già incandescente

Le pressioni sui cittadini e le assunzioni sospette al Cottolengo sono state causate da recenti pratiche discutibili adottate dall’ente, che hanno sollevato polemiche tra la comunità. Durante una riunione pubblica di “Insieme per la Città”, i cittadini hanno espresso preoccupazione e chiesto chiarimenti. Il dibattito si è acceso mentre si avvicinano le elezioni amministrative di Trentola Ducenta, con il sostegno al candidato sindaco Michele Griffo che diventa sempre più dominante.

La denuncia del gruppo Insieme per la città. Nuove adesioni al movimento dell'ex sindaco Griffo Nel corso dell’incontro si è discusso in maniera approfondita della preparazione delle liste e delle proposte pervenute da altre realtà civiche che hanno scelto di condividere un percorso comune. Hanno scelto di aderire e di riconoscersi nel progetto politico di Insieme per la Città, condividendone valori, visione e prospettiva di cambiamento per la comunità, ulteriori cittadini: il gruppo che fa riferimento a Michele Pirozzi, Carmela Lepre, Raffaella Caprarelli in Vitolo, Massimiliano Iovino, Domenico Molitierno, Angelo Quindici, Franco Arlesio, Federica Carrieri, Fabio Gentile, Luciano Cristiano, Benedetto Scorsone. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Ucraina, clima incandescente tra Mosca e l’EuropaTensione crescente tra Mosca e l’Europa, con il ministro degli Esteri russo che avverte sulle possibili reazioni in caso di dispiegamento di truppe da parte dell’Unione.

Renzi ad Atreju, clima incandescente tra lapsus e liti con Calderoli e Rampelli. Casellati lo bacchetta: “Al Senato non vieni mai”Durante Atreju, Matteo Renzi si è confrontato con tensioni e scontri, coinvolgendo figure come Calderoli, Rampelli e Casellati.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.