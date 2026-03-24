Riapre il Parco divertimenti di Gardaland | al via la nuova stagione

Il parco divertimenti di Gardaland ha riaperto le porte il 28 marzo, segnando l’inizio della nuova stagione primaverile. La struttura propone ora nuove attrazioni e iniziative ispirate ai trend internazionali, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva e variegata. La riapertura coincide con l’arrivo della primavera, portando un rinnovato entusiasmo tra gli appassionati di divertimento e svago.

Con l’arrivo della primavera, Gardaland Resort riapre le porte dal 28 marzo inaugurando una nuova stagione all’insegna di esperienze immersive e contaminazioni con i trend internazionali. Il parco sul Lago di Garda punta su un’offerta rinnovata, pensata per coinvolgere un pubblico ampio, tra innovazione, spettacolo e intrattenimento per tutte le età. Lo sguardo è già rivolto anche all’estate, con due appuntamenti inediti. A maggio debutterà “Strawberry Bites”, con giornate dedicate al mondo delle fragole e alla convivialità, mentre il 13 e 14 giugno il parco ospiterà un intero weekend K-Pop, con concerti di autentiche band coreane, portando a Gardaland uno dei fenomeni musicali più seguiti del momento. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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