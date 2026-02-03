Questa mattina, gli operai stanno ultimando i lavori di preparazione per la riapertura di Mirabilandia, il parco divertimenti più grande d’Italia. La stagione 2026 partirà giovedì 2 aprile alle 10 del mattino, con tante novità e attrazioni pronte a catturare l’attenzione dei visitatori. La direzione assicura che tutto sia pronto per accogliere i primi ospiti in un clima di sicurezza e divertimento.

Ravenna, 3 feb. (Adnkronos) - Mirabilandia è pronta a riaprire i cancelli: giovedì 2 aprile, dalle 10.30 alle 18, il parco divertimenti più grande d'Italia accoglierà nuovamente il suo pubblico per una nuova stagione. In occasione delle festività pasquali, l'apertura di Mirabilandia si trasformerà in un vero e proprio lungo ponte di 6 giorni consecutivi, l'occasione perfetta per scoprire il parco e lasciarsi sorprendere da esperienze uniche ed emozionanti. A dare il benvenuto ai visitatori ci saranno tutti i personaggi di Nickelodeon Land, da SpongeBob e Patrick alle Tartarughe Ninja, fino a Dora e la Paw Patrol, con le tante sorprese dell'area tematizzata dedicata alle famiglie con bambini e ai giovani adulti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mirabilandia, al via dal 2 aprile la stagione 2026 del parco divertimenti più grande d'Italia

Leolandia, parco divertimenti situato a Capriate San Gervasio vicino a Monza, annuncia l'apertura della stagione 2026 e la ricerca di oltre 150 nuovi collaboratori.

