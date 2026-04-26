Costruiscono case abusive nel campo nomadi video cinque denunce a Settimo Torinese

A Settimo Torinese, cinque persone sono state denunciate dopo aver costruito abitazioni abusive nel campo nomadi. Senza le necessarie autorizzazioni, avevano modificato due container, creando ambienti dotati di bagno, doccia e cucina. La polizia ha scoperto l’installazione durante un controllo e ha proceduto con le denunce. Il video delle operazioni mostra le strutture improvvisate all’interno del campo.

Senza autorizzazione, avevano trasformato due container in vere e proprie case con bagno, doccia e cucina. Per questo, lo scorso 31 marzo, i carabinieri hanno denunciato cinque persone a Settimo Torinese, al termine di un’operazione con il nucleo cinofili di Volpiano, la polizia locale e.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Settimo, blitz in via Moglia: sequestrate case-container abusive? Cosa sapere Carabinieri e Polizia Locale sequestrano due case-container abusive in via Moglia a Settimo. Leggi anche: Poggioreale, blitz nel campo nomadi di via del Macello: 21 auto sequestrate, un arresto e denunce Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Costruiscono case abusive nel campo nomadi (video), cinque denunce a Settimo Torinese. Costruiscono case abusive nel campo nomadi (video), cinque denunce a Settimo TorineseSenza autorizzazione, avevano trasformato due container in vere e proprie case con bagno, doccia e cucina. Per questo, lo scorso 31 marzo, i carabinieri hanno denunciato cinque persone a Settimo ... torinotoday.it Case abusive nel campo nomadi, cinque denunciati a Settimo TorineseCinque persone denunciate, due container trasformati in case e un intervento che riaccende il tema dell’abusivismo nei campi nomadi del Torinese. È il bilancio dell’operazione condotta dai carabinieri ... giornalelavoce.it