A Firenze, i costoli e la vasca per disabili rimangono ancora chiusi, lasciando circa duecento bambini in attesa di poter usufruire di questi servizi. I consiglieri comunali Dmitrij Palagi e Lorenzo Palandri, appartenenti a Sinistra Progetto Comune, hanno espresso un intervento critico riguardo alla gestione del progetto P, sottolineando come alcune situazioni non possano essere trascurate da una città di questa dimensione.

"Ci sono realtà che una città come Firenze non può permettersi di trattare con disinteresse". È duro l’intervento dei consiglieri comunale e del Q2, Dmitrij Palagi e Lorenzo Palandri (Sinistra Progetto Comune), sul futuro del progetto P.I.T.A., il percorso terapeutico in acqua rivolto a bambine e bambini con disturbo dello spettro autistico e plurihandicap, portato avanti dall’associazione Astrolabio dal 2001 anche in convenzione con l’Ausl Toscana Centro. Un’attività che oggi coinvolge circa 200 utenti e le loro famiglie e che, sottolineano, "non è una semplice attività sportiva, ma un intervento riabilitativo basato sulla continuità del contesto".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Costoli, vasca disabili ancora chiusa. Duecento bambini in attesa: è polemica

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