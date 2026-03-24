Duecento bambini in campo, divisi in due turni da cento. Con le magliette delle squadre di appartenenza, i palloni che rimbalzano, gli spalti gremiti e nell’aria quell’entusiasmo che si respira soltanto quando fai quello che ti piace fare. Giocare a basket, magari. Minibasket, per essere precisi. Lo scorso fine settimana la sezione provinciale della Fip di Forlì-Cesena ha organizzato a Cesenatico e con la collaborazione della società di casa Cervia-Cesenatico, un evento che ha raccolto l’entusiasmo di tanti giovanissimi appassionati del mondo della palla ovale, che hanno trascorso una giornata all’insegna dell’allegria, alternandosi in una serie di ‘stazioni’ nelle quali gli istruttori avevano organizzato una serie di giochi e attività diverse, pensate per far divertire, ma allo stesso tempo imparare (o perfezionare, per i più esperti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La grande festa del minibasket. Duecento bambini in campo

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