Si apre una discussione sulle liste d’attesa nel sistema sanitario, con alcune persone che devono attendere anni per poter fare un esame. La questione si concentra sul ricorso crescente alla sanità privata, deciso dalla presidente dell’ente sanitario, senza che siano stati adottati interventi sufficienti per ridurre i tempi di attesa. La situazione ha suscitato diverse reazioni tra cittadini e operatori del settore.

"Il massiccio ricorso alla sanità privata deciso dalla presidente Proietti, senza neanche arrossire, certifica, senza appello, il fallimento politico della sinistra umbra sulla sanità e dimostra che la narrazione costruita strumentalmente contro il centrodestra era solo propaganda per illudere i cittadini": è quanto dichiara il capogruppo regionale della Lega, Enrico Melasecche, commentando la delibera della Giunta regionale che - ricorda Melasecche in una nota della Regione - "conferma il rinnovo delle convenzioni con il privato accreditato e l’attivazione di nuove procedure per far fronte alla saturazione del sistema pubblico aumentando i vincoli per tentare di ridurre forzosamente la domanda". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Liste d’attesa, è polemica: "Attesa di anni per un esame"

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