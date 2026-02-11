Visite ed esami di sera e nel weekend per abbattere le liste d' attesa nell’Asl To5 | Nel 2026 erogate 13.500 prestazioni in più

Da lunedì 16 febbraio, l’Asl To5 amplia l’offerta di visite ed esami. Fino alla fine del 2026, sarà possibile prenotare prestazioni anche di sera e nei fine settimana. L’obiettivo è ridurre le lunghe liste d’attesa e garantire ai pazienti un accesso più rapido alle cure. L’azienda sanitaria ha previsto di erogare circa 13.500 prestazioni in più nel corso di quest’anno. La novità riguarda soprattutto le persone che lavorano durante il giorno e trovano difficile prenotare visite di persona. Ora, con questa iniziativa, si spera di

Da lunedì 16 febbraio fino al 31 dicembre 2026 torna in ASL TO5 la possibilità di effettuare visite ed esami in orario serale e nel weekend. Lo strumento, già testato nel 2025, mira a ridurre i tempi di attesa con l'estensione del consueto orario di ambulatorio: sarà infatti possibile accedere a

