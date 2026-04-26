Così Milano attrae talenti dall’estero

A Milano, il 90% degli studenti iscritti ai corsi è di provenienza internazionale. A gennaio, durante il lancio dei master, le classi erano composte da studenti di 35 nazionalità diverse. La città si conferma come meta preferita per chi cerca formazione nel settore del design e dell’arte, attirando continuamente studenti provenienti da vari paesi. La presenza di studenti stranieri costituisce ormai una caratteristica distintiva dell’ambiente accademico milanese.

"Il 90% dei nostri studenti è internazionale, a gennaio - al lancio dei master - c’erano 35 nazionalità in aula: Milano e il suo design continuano ad attrarre studenti dal mondo". Raffaela Scognamiglio è Managing Director di SPD - Scuola Politecnica di Design, la prima scuola in Italia dedicata alle discipline del design: è nata nel 1954. C’è ancora l’effetto Milano? "Sì, Milano continua a essere la capitale del design, è meta per i designer e per tantissimi studenti che scelgono la città per assorbire il Made in Italy e per vivere all’interno di un contesto internazionale. Ed è qui che la Scuola Politecnica di Design vuole mantenere un primato di eccellenza".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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