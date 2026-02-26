Una visione prospettica sulle nuove direttrici della ricerca, dai materiali innovativi e biodegradabili alle tecnologie digitali applicate al packaging, fino ai modelli di economia circolare e all’impatto delle normative europee. In dialogo con il vice direttore del Carlino, Valerio Baroncini, il professore Claudio Melchiorri, docente ordinario in Robotica e Controlli Automatici all’ Università di Bologna e delegato per i rapporti con le imprese e la ricerca industriale, ha evidenziato il ruolo dell’università come ponte tra innovazione, impresa e territorio. Allora, la domanda iniziale è: dove si gioca il futuro del packaging? "Il domani di questo settore sta nella capacità di integrare competenze, tecnologie e visione strategica – afferma Melchiorri –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alma Mater, la spinta: "Talenti dall’estero per guardare al futuro"

L’Alma Mater premia Orsini. Laurea ad honorem in ArchitetturaAppariva visibilmente emozionato il presidente di Confindustria Emanuele Orsini, ieri nell’aula magna Santa Lucia, per ricevere dal rettore Giovanni...

L’addio di Bologna allo scienziato: Zichichi insegnò all’Alma Mater per oltre 40 anni. Quando disse: “Questa è una città unica al mondo”Bologna, 9 febbraio 2026 – Anche Bologna partecipa all’addio del gigante della scienza Antonino Zichichi.

Lunar Eclipse March 3, 2026, in Leo (Purva Phalguni) | For ALL Zodiac Signs | Vedic Astrology

Argomenti discussi: Alma Mater, la spinta: Talenti dall’estero per guardare al futuro.

Alma Mater, la spinta: Talenti dall’estero per guardare al futuroUna visione prospettica sulle nuove direttrici della ricerca, dai materiali innovativi e biodegradabili alle tecnologie digitali applicate al packaging, fino ai modelli di economia circolare e ... ilrestodelcarlino.it

Alma Mater, la petizione dei docenti contro il superamento del numero chiuso a MedicinaUn appello dei docenti dell'Alma Mater contro il superamento del numero chiuso a Medicina. Promotore della petizione è Pierluigi Strippoli, professore di biologia a Scienze biomediche e neuromotorie, ... bologna.repubblica.it