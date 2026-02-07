Mishima a Cosenza | tra identità giapponese modernità e il grido d’allarme contro la perdita dei valori

A Cosenza, si è acceso un dibattito su Yukio Mishima, l’autore giapponese che ha diviso l’opinione pubblica. Il circolo di Nazione Futura ha organizzato un incontro per parlare della sua figura complessa, tra identità giapponese e modernità. I partecipanti hanno discusso anche del suo grido d’allarme contro la perdita dei valori tradizionali, portando alla luce le contraddizioni di un’epoca in rapido cambiamento.

Yukio Mishima, figura controversa e poliedrica del panorama letterario del Novecento, è stato al centro di un intenso dibattito a Cosenza, promosso dal circolo di Nazione Futura. L'iniziativa, tenutasi ieri sera presso lo spazio culturale La Sartoria, ha visto la partecipazione di esponenti provenienti da diverse aree politiche e del mondo culturale, uniti dalla volontà di esplorare l'eredità di uno scrittore che, come emerso durante la serata, trascende le rigide categorie ideologiche. L'evento non è stato una semplice celebrazione, ma un vero e proprio tentativo di sviscerare la complessità di un autore che ha saputo incarnare le contraddizioni e le inquietudini del Giappone del dopoguerra, proiettandole in una dimensione universale.

