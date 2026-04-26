Cos' è stata e com' è finita Calciopoli lo scandalo degli scandali

Calciopoli è stato uno degli scandali più noti nel calcio italiano, coinvolgendo accuse di manipolazione delle partite e influenze sui vertici sportivi. L'inchiesta ha portato a processi e sanzioni contro diversi dirigenti, arbitri e club. La vicenda si è sviluppata tra il 2006 e il 2007, portando alla revoca di titoli e a cambiamenti nelle strutture di gestione del calcio nazionale. La storia si collega ai rapporti tra arbitri, funzionari e potere nel mondo del pallone.

Di arbitri si è sempre chiacchierato molto, nel calcio italiano. Comprati, venduti, per non dire altro, ma fino al fatale 2006 di Calciopoli, non risultavano episodi conclamati di corruzione, arrivati a condanna definitiva. Il reato di frode sportiva, in Italia, è stato introdotto soltanto nel 1989. Nel penale, ad esempio, i calciatori imputati per il calcio scommesse del 1980 vennero tutti assolti per l’insussistenza del fatto. Nel 1974, l’arbitro fiorentino Gino Menicucci denunciò un tentativo di corruzione, disse che il Foggia aveva offerto orologi di valore, a lui e ai guardalinee, per favorire il Foggia contro il Milan. Alla fine il Foggia venne penalizzato di sei punti e retrocesse in Serie B.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Cos'è stata e com'è finita Calciopoli, lo scandalo degli scandali Calciopoli 2006: le parole di Agnelli tornano attuali Notizie correlate Zazzaroni puntualizza: «Scacciate via i retropensieri sullo scandalo arbitri! Simpatico modo per festeggiare i 20 anni di Calciopoli»Mercato Inter, rebus Diouf: la posizione del giocatore e della società sul suo futuro. Roma-Juventus porta il segno di Calciopoli: Ziliani ricorda la partita del 2005 finita 2-1Arbitra Racalbuto: finisce 2-1 per la Juventus con gol di Cannavaro in fuorigioco e rigore di Del Piero per un fallo che non era fallo commesso fuori... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Stati Uniti. Una Via Crucis che attraversa l’America; I nuovi negoziati previsti in Pakistan sono saltati; Siamo nell’era dell’uomo: cos’è davvero l’Antropocene?; La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY. Cos’è successo alla Brigata Ebraica al corteo del 25 aprile di MilanoA Milano, durante il corteo di celebrazione della festa della Liberazione, un gruppo di manifestanti che ricordava la cosiddetta Brigata Ebraica attiva durante la Seconda guerra mondiale è stato conte ... ilpost.it Maria Vera Ratti: Roberta Valente è un po’ un caso umano. Con Alessio Lapice? C’è stata grande empatiaMaria Vera Ratti ci racconta della notaia Roberta Valente con cui sta avendo un enorme successo su Rai 1: Una seconda stagione? Ce lo auguriamo. dilei.it Un C-A-P-O-L-A-V-O-R-O. Ecco cos’è “Le due verità” di Agatha Christie. Lo avevo letto moltissimi anni fa e lo avevo ricomprato perché volevo riassaporarne la genialità dopo tanto tempo, non ricordando la soluzione delll’enigma. Sentendo il bisogno di una le - facebook.com facebook 25 aprile a Milano, Fiano: «Espulsi dal corteo», cos'è accaduto alla Brigata Ebraica x.com