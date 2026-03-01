Roma-Juventus, incontro che richiama alla mente il ricordo del 2005, quando la partita si concluse con un risultato di 2-1. Prima dell'inizio, si parla spesso di eventi passati legati a Calciopoli, che hanno influenzato la percezione di questa sfida. La partita di oggi si inserisce in un contesto di ricordi e polemiche che risalgono a quegli anni.

Arbitra Racalbuto: finisce 2-1 per la Juventus con gol di Cannavaro in fuorigioco e rigore di Del Piero per un fallo che non era fallo commesso fuori area. Prima del fischio d’inizio, Roma-Juventus richiama alla mente scandali e partite pilotate: un campionato segnato dalle ombre del passato. La partita più importante del campionato si gioca stasera: è Roma-Juventus, vale 6070 milioni di introiti Champions e ripensando alle vergognose sfide di Calciopoli, facciamoci il segno di croce Nel 2005 si giocò una delle più scandalose partite che la storia del calcio ricordi,. pic.twitter.comIXseTlOIQz Per non arbitrarla Trefoloni mandò un certificato medico e Carraro, presidente Figc, l’indomani tolse la pelle al designatore Bergamo al telefono. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Roma-Juventus porta il segno di Calciopoli: Ziliani ricorda la partita del 2005 finita 2-1

Bloccato in Italia, il bilancio del Napoli è super virtuoso per la Uefa. Juventus e Roma sull’orlo del baratro (Ziliani)In Italia nessuno ne parla ma la Roma nell'ultimo triennio ha accumulato perdite per 238,3 milioni, la Juve per 381.

Leggi anche: Da Ziliani a Capuano: “Andava espulso Bastoni, partita falsata, Bastoni ha rovinato Inter-Juventus” (esulta pure)

Contenuti e approfondimenti su Roma Juventus

Temi più discussi: Probabili formazioni Roma-Juventus: chi gioca titolare e le ultime su Dybala, Soulé, Bremer, Di Gregorio, Perin, Venturino, Hermoso, Locatelli e Koopmeiners; Quando la Roma era Totti e la Juve era Del Piero. E tutto il mondo fuori; Roma-Juventus: le probabili formazioni e dove vedere la partita; Capello: La Roma è euforica, ha gioco e mentalità. E Svilar porta punti veri.

Probabili formazioni Roma Juventus/ Quote: Gasp sicuro, dubbi per Spalletti (Serie A, oggi 1 marzo 2026)Probabili formazioni Roma Juventus: da una parte le certezze di Gasperini, dall'altra Spalletti che deve valutare le energie post-Champions. ilsussidiario.net

Juve, la Roma non vale solo la Champions: perché è una sfida da non fallireLa Capitale chiama, il capitale… risponde. Progettualità finanziaria, ambizioni per la stagione a venire, credibilità, oltre alla conferma tangibile che la direzione intrapresa - dopo 5 anni passati a ... tuttosport.com

Juventus News 24. . Partita che si presenta da sola: è il giorno di #RomaJuve Snodo cruciale per la corsa #ChampionsLeague Che sensazioni avete @baridonmarco #Juventusnews24 #Juventus - facebook.com facebook

VIDEO. Roma-Juventus, sfida decisiva nella corsa Champions #SkySport #SkySerieA x.com