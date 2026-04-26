Cos’è la cena dei corrispondenti alla Casa Bianca

La cena dei corrispondenti alla Casa Bianca è un evento tradizionale che si tiene ogni anno e coinvolge giornalisti, politici e altre personalità. Sabato scorso, l’ex presidente era presente a questa cena, che ha una storia che risale a decenni fa. Durante l’evento si sono verificati vari momenti e interventi, caratterizzati da discorsi e scambi tra i partecipanti. La serata è stata segnata da un’atmosfera conviviale e da alcuni discorsi pubblici.

L'evento a cui Trump stava partecipando sabato ha una lunga storia e ha prodotto momenti memorabili, da «Obama out» a quando Bush scherzò sull'invasione dell'Iraq La cena dei corrispondenti della Casa Bianca, quella a cui sabato ha cercato di entrare un uomo armato, è l’appuntamento annuale in cui il presidente degli Stati Uniti ospita i corrispondenti che coprono la sua amministrazione. Si tiene dal 1921 e negli anni è stata ingrandita, includendo nel pubblico anche imprenditori e persone famose, e ha creato le sue tradizioni. La principale sono un monologo del presidente, solitamente pieno di battute, e un altro fatto da un comico o una comica che ha il compito di prenderlo in giro.🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Cos’è la cena dei corrispondenti alla Casa Bianca Multi sub DUBThe groom ran away, so she married a delivery guy on the spot Notizie correlate Trump e Melania alla cena dei corrispondenti della Casa BiancaDonald Trump parteciperà alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca insieme alle First Lady Melania. Leggi anche: Paura per Trump, spari alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Spari alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, Trump in salvo: Un uomo malato, serve pace; Spari alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, Trump: Mia professione pericolosa; Trump, spari alla cena dei giornalisti: cos'è successo e cosa sappiamo; Attentato alla cena di Donald Trump con i giornalisti a Washington, uomo spara: cos'è successo. Attentato alla cena di Donald Trump con i giornalisti a Washington, uomo spara: cos'è successoAttentato alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca a Washington con Donald Trump, uomo apre il fuoco: ferito un agente ... virgilio.it Spari alla cena di Trump con i giornalisti a Washington: cos'è successo e cosa sappiamoLeggi su Sky TG24 l'articolo Spari alla cena di Trump con i giornalisti a Washington: cos'è successo e cosa sappiamo ... tg24.sky.it Dagli spari nella hall del Washington Hilton all'intervento alla Casa Bianca: le due ore che hanno fatto tremare l'America - facebook.com facebook Desidero esprimere la mia piena solidarietà e più sincera vicinanza al Presidente Trump, alla First Lady Melania, al Vice Presidente Vance e a tutti i presenti per quanto accaduto alla cena dei Corrispondenti della Casa Bianca di ieri sera. Nessun odio politico x.com