Durante la manifestazione del 25 aprile a Roma, due persone sono rimaste ferite, presumibilmente da colpi di pistola ad aria compressa. Le autorità stanno indagando sull'accaduto, ma al momento non ci sono dettagli certi su chi abbia aperto il fuoco o sulle circostanze precise dell'incidente. La zona è stata isolata mentre vengono svolti i rilievi e le verifiche per chiarire l'accaduto.

Alla manifestazione per il 25 aprile di sabato a Roma un uomo ha sparato alcuni colpi, probabilmente con un’arma ad aria compressa, e ha ferito due persone: un uomo alla mano e al collo, e la moglie alla spalla. I due indossavano due fazzoletti dell’Anpi, l’Associazione nazionale dei partigiani italiani. Continuano a non esserci informazioni su chi sia la persona che ha sparato né sulle sue ragioni, e la polizia la sta ancora cercando. Il tutto è successo nel primo pomeriggio in via delle Sette Chiese, vicino al parco Schuster, nel quartiere Ostiense, nella parte sud della città. Secondo le informazioni disponibili l’uomo che ha sparato avrebbe raggiunto i manifestanti a bordo di uno scooter chiaro, con un casco integrale che gli copriva la faccia e un giubbotto in stile militare.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Cosa sappiamo sugli spari alla manifestazione del 25 aprile a Roma

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