Cosa rischia l’Inter? Dipende da cosa ha in mano la Procura

La Procura sta indagando su un incontro a Milano che coinvolge un rappresentante della federazione e alcuni arbitri, tra cui un ex dirigente. La questione riguarda la presenza di questa persona e il suo ruolo nella scelta degli arbitri per le partite dell’Inter. La discussione si concentra sulle eventuali influenze o accordi che potrebbero aver influenzato le designazioni arbitrali. Al momento, non ci sono ancora dettagli definitivi sui possibili rischi per la squadra.

Il nodo, al momento, resta quello: “Chi c’era con Rocchi alla riunione a Milano per apparecchiare arbitri graditi all’Inter?”. È il punto chiave per capire se l’Inter realmente rischia squalifiche, penalizzazioni, retrocessione o inibizioni. Ne scrive anche La Stampa che cerca di comprendere se l’inchiesta della Procura di Milano sugli arbitri italiani (indagati Rocchi e il vice Gervasoni) possa produrre conseguenze sportive. La Stampa sente Flavia Tortorella, consulente di società sportive e docente di diritto sportivo, la quale spiega come potrà muoversi la Procura della Federcalcio: “La procura Federale può aprire l’inchiesta con le notizie di stampa, come già accaduto in passato.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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