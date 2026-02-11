Conte dà della testa di c… all’arbitro Manganiello | la Procura apre un’inchiesta Cosa rischia

La Procura di Roma ha aperto un’indagine dopo le parole di Antonio Conte rivolte all’arbitro Manganiello. L’ex allenatore della Juventus ha usato un’espressione pesante durante un episodio di campo, e ora si aspetta di chiarire cosa sia successo. La vicenda sta facendo discutere in ambito sportivo e legale.

Conte dà della testa di c. all'arbitro Manganiello: la Procura apre un'inchiesta. Cosa rischia il tecnico del Napoli dopo il match di Coppa Italia. L'infuocato Napoli-Como di Coppa Italia ha lasciato una scia di polemiche che ora rischia di travolgere Antonio Conte. Gli insulti rivolti dal tecnico salentino all'arbitro Manganiello, sebbene ignorati dal direttore di gara e dal quarto uomo durante il match, sono stati immortalati nitidamente dalle telecamere. Quel perentorio « almeno vallo a vedere, testa di c. » è diventato virale in poche ore, finendo dritto sul tavolo del procuratore federale Giuseppe Chinè.

