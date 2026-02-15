Simulazione Bastoni il difensore dell’Inter a rischio stangata? La Procura indaga sulla condotta gravemente antisportiva | cosa rischia
Durante il Derby d’Italia, Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, è stato coinvolto in un episodio che ha attirato l’attenzione della Procura: si sospetta una simulazione che potrebbe portare a una squalifica. La questione riguarda un’azione in campo durante la partita contro la Juventus, che ha suscitato molte polemiche tra tifosi e addetti ai lavori. La decisione di aprire un’indagine si basa su filmati e testimonianze raccolte nelle ultime ore. Bastoni potrebbe rischiare una sanzione disciplinare se le accuse verranno confermate.
Bastoni, rischio squalifica per condotta gravemente antisportiva? La simulazione di San Siro al vaglio del Giudice Sportivo
Bastoni, difensore dell’Inter, potrebbe essere squalificato per aver simulato un fallo durante la partita contro il Milan a San Siro, episodio ora sotto analisi del Giudice Sportivo.
Bastoni simulatore, sarà squalificato? Cosa rischia dopo la vergognosa sceneggiata di Inter Juve
Bastoni rischia la squalifica dopo aver simulato un fallo durante la partita tra Inter e Juventus, un episodio che ha suscitato molte polemiche tra tifosi e addetti ai lavori.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
La simulazione e l'esultanza di Bastoni, il rosso a Kalulu, la lite nel tunnel degli spogliatoi: cosa è successo in Inter-JuveLa Juventus è furiosa dopo la sconfitta per 3-2 contro l'Inter a San Siro, una gara segnata dall'espulsione di Kalulu che ha scatenato proteste durissime in casa bianconera. L'episodio chiave arriva a ...
Ora cosa rischia Bastoni? E perché interessa al LecceIl caso Bastoni potrebbe interessare anche direttamente il Lecce, visto che il prossimo impegno dei nerazzurri sarà al Via del Mare.
