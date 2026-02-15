Simulazione Bastoni il difensore dell’Inter a rischio stangata? La Procura indaga sulla condotta gravemente antisportiva | cosa rischia

Durante il Derby d’Italia, Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, è stato coinvolto in un episodio che ha attirato l’attenzione della Procura: si sospetta una simulazione che potrebbe portare a una squalifica. La questione riguarda un’azione in campo durante la partita contro la Juventus, che ha suscitato molte polemiche tra tifosi e addetti ai lavori. La decisione di aprire un’indagine si basa su filmati e testimonianze raccolte nelle ultime ore. Bastoni potrebbe rischiare una sanzione disciplinare se le accuse verranno confermate.

Bastoni, difensore dell’Inter, potrebbe essere squalificato per aver simulato un fallo durante la partita contro il Milan a San Siro, episodio ora sotto analisi del Giudice Sportivo.

Bastoni rischia la squalifica dopo aver simulato un fallo durante la partita tra Inter e Juventus, un episodio che ha suscitato molte polemiche tra tifosi e addetti ai lavori.

