Corteo in città Dissensi a Ghedi e Maclodio

Da ilgiorno.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Brescia, il 25 aprile si è svolto un corteo che ha coinvolto diversi quartieri fino a raggiungere piazza della Loggia, dove si sono concentrati i vari gruppi e manifestanti. La giornata ha visto una partecipazione diffusa, con strade animate da persone che hanno preso parte alle iniziative e ai momenti di commemorazione. La città ha vissuto un'intensa giornata di mobilitazione pubblica, caratterizzata da diverse testimonianze e presenze lungo il percorso.

Dai quartieri a piazza della Loggia, dove si sono ritrovati tutti i cortei per la cerimonia ufficiale: così Brescia ha vissuto il suo 25 Aprile. Ad aprire la giornata la deposizione delle corone al Sacrario dei Partigiani del cimitero Vantiniano e la Messa. Più “rumorosa“ la mattinata a Sant’Eufemia, dove, dopo la messa al Parco di Viale della Rimembranza decorato con mille papaveri rossi realizzati nel quartiere, è partito il corteo per le vie del borgo con la musica dei Rusty Brass e performance del Gruppo donne. Tantissime le persone che si sono poi ritrovate in Loggia (compresi i ciclisti della biciclettata della Fiab), per i discorsi dello storico Davide Conti, vicepresidente Anpi Roma, che, fra il 2008 e il 2009, e della sindaca Laura Castelletti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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