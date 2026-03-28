Nel quartiere del Pd di via Tagliamento circola il nome di Walter Giordano, imprenditore, come possibile candidato sindaco. La discussione all’interno del partito si svolge tra veti e divergenze, mentre il partito cerca di individuare una figura che possa rappresentarlo alle prossime elezioni amministrative. La situazione resta complessa e ancora senza una decisione definitiva.

C'è un nome che gira nella sede del Pd di via Tagliamento. È quello di Walter Giordano, imprenditore. Ed è lì solo per essere bocciato. Non è un candidato dem, nessun alleato lo ha proposto formalmente, ma se ne parla lo stesso — come si parla delle cose che disturbano, sottovoce, prima che qualcuno cambi argomento. A rompere il ghiaccio è il segretario provinciale Marco Santo Alaia. Parla chiaro: tocca al Pd fare il nome. La coalizione aspetta, gli alleati — a parole — sono d'accordo. «La costruzione della coalizione di centrosinistra deve partire da un programma condiviso e dall'individuazione di una leadership autorevole, frutto della sintesi», dice. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - Il "Campo Largo" arranca: il Pd cerca il sindaco tra veti e dissensi

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